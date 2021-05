Aktie in diesem Artikel adidas 288,50 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Adidas nach dem Quartalsbericht mit optimistischerem Ausblick auf "Hold" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die Markterwartungen lägen bereits am oberen Ende der Zielspanne, schrieb Analystin Francesca Di Pasquantonio in einer am Montag vorliegenden Studie zu den Aktien des Sportartikelherstellers./ag/la