Aktie in diesem Artikel adidas 209,60 EUR

0,72% Charts

News

Analysen

adidas 209,60 EUR 0,72% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Adidas nach den Quartalszahlen des Sportartikelherstellers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Marktteilnehmer dürften sich auf das operative Ergebnis konzentrieren, das wesentlich schlechter als erwartet sei, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Darin spiegelten sich die gegenüber dem Vorjahr stabil gebliebenen operativen Ausgaben trotz deutlich gesunkener Umsätze wider./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2020 / 02:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2020 / 02:17 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.