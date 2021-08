Aktie in diesem Artikel adidas 322,55 EUR

-4,05% Charts

News

Analysen

adidas 322,55 EUR -4,05% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Mit dem operativen Gewinn (Ebit) habe der Sportartikel- und Lifestyle-Konzern die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer ersten Reaktion am Donnerstag./bek/ag