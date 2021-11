Aktie in diesem Artikel adidas 280,05 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 330 auf 325 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Marktbedingungen hätten sich für die Branche im vierten Quartal nach dem herausfordernden dritten noch verschlechtert, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Probleme seien aber vorübergehender Natur./ag/mis