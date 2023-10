RBC Capital Markets

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 185 auf 160 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Piral Dadhania nannte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie fünf Gründe, um an den Luxusgütersektor vorsichtig heranzugehen. Dazu gehört seine These, dass der Superzyklus in der Branche zu Ende geht und der konjunkturelle Gegenwind so intensiv werden könnte wie seit vielen Jahren nicht. Vorerst rechnet er mit einer Kurskonsolidierung im Sektor nach dessen mehrjähriger Stärke. Der Sportartikelhersteller Adidas gehöre zu den besonders empfindlichen Unternehmen in einem pessimistischen Szenario./tih/gl

