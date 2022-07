Aktie in diesem Artikel adidas 166,52 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Adidas von 193 auf 155 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Jahresziele zu erreichen werde immer schwieriger, schrieb Analyst Simon Irwin in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht nach dem zweiten Quartal. Er zweifelt an den optimistischen Erwartungen der Herzogenauracher für das zweite Halbjahr. Seine Ergebnisschätzung für 2022 kappte er zweistellig und liegt nun nach eigener Aussage um 16 Prozent unter dem Marktkonsens. Irwin betont seine Präferenz für Puma (Outperform, Ziel 81 Euro), die nach dem zweiten Quartal nun ihre Jahresziele aufstocken könnten./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2022 / 04:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.