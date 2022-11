Aktie in diesem Artikel adidas 98,21 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Adidas von 110 auf 83 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit dem Rapper Kanye West sei klar geworden, wie abhängig die Herzogenauracher von seiner Marke gewesen seien, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte stampfte seine Profitabilitätsschätzungen ein - auch wegen der Normalisierung in China, die auf die Margen gedrückt habe. Das neue Normalniveau der Gewinnmarge dürfte bei 5 bis 6 Prozent liegen, könnte im aktuell schwierigen Umfeld aber auch noch deutlich niedriger liegen, so Irwin./ag/mis

