ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen vor den am 28. Oktober erwarteten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1817 Euro belassen. Die Corona-Restriktionen im Tourismusbereich könnten auf den Volumina des Zahlungsdienstleisters gelastet haben, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erholung sollte sich jedoch fortsetzen./mf/ck