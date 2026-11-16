AIXTRON Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 3,62 Mrd. EURKGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AI Analyse
AIXTRON SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 52,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Signale aus der Berichtssaison seien positiv für die Endmärkte Optoelectronics und Energiemanagement, schrieb Craig McDowell am Montag. Von Kundenseite sieht der Experte demnach die starken Auftragsambitionen des Anlagenbauers für die Chipbranche untermauert./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 19:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Overweight
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
52,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
31,05 €
|Abst. Kursziel*:
69,08%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
30,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
70,90%
|
Analyst Name:
Craig A McDowell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|08:01
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|30.10.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)