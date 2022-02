Aktie in diesem Artikel Allianz 220,10 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Wichtiger als die offenbar starken Geschäftsergebnisse des Versicherers seien die milliardenschweren Rückstellungen zur Beilegung eines Rechtsstreits in den USA, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Solange letzterer nicht vollständig gelöst sei, werde er wohl weiter auf der Aktie lasten./gl/mis