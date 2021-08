Aktie in diesem Artikel Allianz 199,46 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Allianz SE nach Quartalszahlen von 250 auf 240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versicherer habe exzellente Kennziffern vorgelegt, schrieb Analyst Peter Eliot in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen werfe damit alles in die Waagschale, um das Vertrauen wieder herzustellen. Es werde aber noch länger dauern, bis die Auswirkungen drohender Sonderbelastungen bei der Konzerntochter Allianz Global Investors (AGI) klarer werden./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.