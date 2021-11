Aktie in diesem Artikel Allianz 204,75 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz SE nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 232 Euro belassen. Die Eckdaten des Versicherers seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Zudem sei die Jahresausblicksspanne nach oben verengt worden./edh/mis