FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz SE nach Quartalszahlen von 235 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Operative laufe es beim Großversicherer "wie ein Uhrwerk", schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Solvabilitätsquote sei weiterhin komfortabel, allerdings würden künftige Aktienrückkaufprogramme weniger wahrscheinlich beziehungsweise könnten in der Höhe geringer ausfallen./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2019 / 15:13 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2019 / 15:20 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.