Aktie in diesem Artikel Allianz 190,16 EUR

2,34% Charts

News

Analysen

Allianz 190,16 EUR 2,34% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Allianz SE nach Zahlen von 175 auf 195 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Kamran Hossain erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zwar seine diesjährige Ergebnisschätzung (EPS) und trug damit dem besser als erwartet ausgefallenen Nettoergebnis im dritten Quartal Rechnung. Der Spielraum für weitere positive Überraschungen sei aber begrenzt./gl/tav