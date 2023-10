UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Asos von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, obwohl das Kursziel von 660 auf 550 Pence gesenkt wurde. Das neue Kursziel liegt deutlich über dem derzeitigen Niveau von etwas weniger als 400 Pence. Der Umbau des Online-Händlers beginne sich auszuzahlen, schrieb der neu zuständige Analyst Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seiner Einschätzung nach werden die Vorteile davon von Anlegern nicht genug wertgeschätzt. Er äußerte sein Vertrauen in die Gewinn- und Cashflow-Entwicklung und erwartet mittelfristig auch eine Umsatzerholung. Allerdings geht der Experte in seinem Modell konform zum Sektor von höheren gewichteten Kapitalkosten aus./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2023 / 15:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2023 / 15:23 / GMT

