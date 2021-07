NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos nach einem Zwischenbericht zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7500 Pence belassen. Der Online-Modehändler habe beim Umsatz im Einzelhandelsgeschäft enttäuscht, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Innerhalb des Sektors aber böten die Aktien das attraktivste Risiko/Rendite-Profil./la/edh