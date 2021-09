NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos nach einem bislang schwachen Jahr für den europäischen Internet-Sektor auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7300 Pence belassen. Die Kursschwäche trotz des anhaltenden Online-Booms biete einige Chancen für Anleger, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Beim Online-Modehändler Asos seien die Voraussetzungen gut, dass der Umsatz am Ende die Markterwartungen erfüllt. Dies sei von entscheidender Bedeutung./tih/ag