NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Asos nach einer Ausblicksenkung von 3200 auf 2000 Pence reduziert, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die gestiegene Retourenrate als Ausdruck einer schwächelnden Nachfrage habe sie überrascht, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aus Bewertungsgründen halte sie an dem positiven Votum für die Aktien des britischen Online-Modehändlers fest./la/he