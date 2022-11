Aktie in diesem Artikel AUTO1 6,93 EUR

1,76% Charts

News

Analysen

AUTO1 6,93 EUR 1,76% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 von 23,80 auf 22,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Berlin passte seine Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an ein durchwachsenes drittes Quartal an./ag/ck