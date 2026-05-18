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SMC Research

B+S Banksysteme Kaufen

08:39 Uhr
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B+S Banksysteme AG
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Nach Darstellung von SMC-Research hat die B+S Banksysteme AG im dritten Quartal und nach neun Monaten deutliche Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis erzielt. SMC-Research bewertet die Entwicklung positiv und sieht das Unternehmen auf Kurs, das Rekordniveau des Vorjahrs erneut zu erreichen. SMC-Analyst Adam Jakubowski verweist zudem auf die starke Bilanzqualität und attestiert der Aktie angesichts der niedrigen Bewertung weiterhin erhebliches Kurspotenzial.

Die B+S Banksysteme AG habe für das dritte Quartal gute Zahlen mit starken Zuwächsen gegenüber dem Vorjahr gemeldet. Der Umsatz habe sich um 14,0 Prozent auf 3,1 Mio. Euro erhöht, während das EBITDA sogar um 146,0 Prozent auf 0,56 Mio. Euro verbessert worden sei. Zusammen mit dem Wachstum des ersten Halbjahrs resultiere daraus ein Anstieg des Neunmonatsumsatzes um 11,0 Prozent auf 9,7 Mio. Euro und des EBITDA um 26,0 Prozent auf 2,08 Mio. Euro. Das EBIT habe sich sogar um die Hälfte auf 1,33 Mio. Euro erhöht.

Allerdings seien die Zuwächse des dritten Quartals und des Neunmonatszeitraums etwas dadurch überzeichnet, dass das dritte Quartal des Vorjahrs ausgesprochen schwach ausgefallen sei, weil sich viele Projektumsätze damals in das Schlussvierteljahr verschoben hätten. Dieses sei entsprechend stark ausgefallen und stelle nun eine hohe Messlatte dar.

Aus diesem Grund halte das Unternehmen auch an der angesichts der Zuwächse in den ersten drei Quartalen vorsichtig anmutenden Prognose für das Geschäftsjahr fest, wenn auch nun, anders als noch zum Halbjahr, ebenfalls mit Umsatzwachstum gerechnet werde. SMC-Research habe dies bereits zuvor mit einem Plus von 3,5 Prozent auf 13,0 Mio. Euro angenommen und halte hieran fest. Auf dieser Basis rechnen die Analysten mit einem gleichbleibenden Ergebnis, womit B+S das Rekordniveau des Vorjahrs mit einem EBIT von 1,9 Mio. Euro wiederholen dürfte. Auch ein erneuter hoher Cashflow-Überschuss zeichne sich bereits ab, was die ohnehin beträchtliche freie Liquidität weiter anschwellen lassen dürfte.

Diese habe per Ende März fast ein Viertel der Bilanzsumme ausgemacht, zugleich habe die Eigenkapitalquote bei 56,5 Prozent gelegen.

Trotz der beachtlichen Profitabilität und der exzellenten Bilanzwerte werde die Aktie aktuell lediglich mit einem einstelligen KGV bewertet, das Kurs-Cashflow-Verhältnis liege genauso wie die Relation von Enterprise Value zum EBIT nur leicht über 5. Auch das Bewertungsmodell signalisiere nach Einschätzung von SMC-Research eine deutliche Unterbewertung; der ermittelte faire Wert liege bei 4,7 Euro und damit beim Doppelten des aktuellen Kurses. Deswegen bekräftigt SMC-Research das Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.05.2026 um 8:36 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 20.05.2026 um 7:55 Uhr fertiggestellt und am 20.05.2026 um 8:20 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/05/2026-05-20-SMC-Update-BS-Banksysteme_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

 

 

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: B+S Banksysteme Kaufen

Unternehmen:
B+S Banksysteme AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
4,70 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
2,06 €		 Abst. Kursziel*:
128,16%
Rating vorher:
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2,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
125,96%
Analyst Name:
Dr. Adam Jakubowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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