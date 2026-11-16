Beiersdorf Aktie
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Marktkap. 18,1 Mrd. EURKGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
AI Analyse
Beiersdorf Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 74 auf 78 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes passte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee an den Quartalsbericht der Hamburger an. Der Experte traut der Marke Niveau im kommenden Jahr eine Erholung zu, denn die Lagerbereinigung der Einzelhändler sei bis dahin weitgehend abgeschlossen. Bei steigender Endkundennachfrage dürften auch ihre Bestellungen wieder zunehmen. Wachstumstreiber bleibe aber das Geschäft mit der medizinisch orientierten Hautpflege. Hinsichtlich der operativen Marge bleibt Hayes insgesamt skeptisch./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf AG
Zusammenfassung: Beiersdorf Hold
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
82,12 €
|Abst. Kursziel*:
-5,02%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
82,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,48%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|DZ BANK
|28.10.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Beiersdorf Hold
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