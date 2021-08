FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Cancom nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der IT-Dienstleister könnte nach dem lukrativen Verkauf der Aktivitäten in Irland und Großbritannien noch attraktiver werden, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Geschäftsentwicklung habe die Cloud-Solutions-Sparte zwar ein wenig enttäuscht, im weiteren Jahresverlauf sollte die aber zu stärkerem Wachstum zurückfinden./mis/gl