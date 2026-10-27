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Coca-Cola Aktie

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Marktkap. 352,83 Mrd. EUR

KGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
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AI Analyse

UBS AG

Coca-Cola Buy

17:31 Uhr
Coca-Cola Buy
Aktie in diesem Artikel
Coca-Cola Co.
82,22 EUR 0,20 EUR 0,24%
Charts| News| Analysen
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola nach Zahlen zum dritten Quartal von 104 auf 106 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Getränkekonzern habe erneut solide abgeschnitten, schrieb Peter Grom in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Einmal mehr habe der Konzern positiv überrascht und zudem die Prognose angehoben./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: oneinchpunch / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Coca-Cola Buy

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 106,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 91,87		 Abst. Kursziel*:
15,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 91,65		 Abst. Kursziel aktuell:
15,66%
Analyst Name:
Peter Grom 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 92,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

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