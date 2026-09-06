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Commerzbank Aktie

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42,70 EUR -0,07 EUR -0,16 %
STU
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Marktkap. 45,46 Mrd. EUR

KGV 17,55 Div. Rendite 3,05%
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Symbol CRZBF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Commerzbank Neutral

08:01 Uhr
Commerzbank Neutral
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
42,70 EUR -0,07 EUR -0,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 38 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kian Abouhossein erhöhte für das Finanzhaus und dessen heimischen Wettbewerber Deutsche Bank in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung die Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie der beiden kommenden Jahren. Er verwies auf seine angehobenen Annahmen für den Zinsüberschuss infolge wohl steigender Zinsen im Euroraum./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 19:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Commerzbank Neutral

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
42,94 €		 Abst. Kursziel*:
-9,18%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
42,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,67%
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group Commerzbank has decided to implement a share buyback programme with a volume of up to €1.2 billion
EQS Group EQS-News: Commerzbank starts further share buyback of up to €1.2bn
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EQS Group EQS-PVR: Commerzbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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