Deutsche Börse Aktie

Marktkap. 38,46 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005

ISIN DE0005810055

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Zahlen von 279 auf 276 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Jahresziele des Börsenbetreibers dürften zu erreichen sein, schrieb Andreas Pläsier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die ausgeprägte Kostendisziplin sollte sich im vierten Quartal fortgesetzt haben./rob/mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
276,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
210,50 €		 Abst. Kursziel*:
31,12%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
211,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,56%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

12:51 Deutsche Börse Hold Warburg Research
22.01.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
22.01.26 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
22.01.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

finanzen.net Experten-Analyse Analyse: Hold-Bewertung für Deutsche Börse-Aktie von Warburg Research Analyse: Hold-Bewertung für Deutsche Börse-Aktie von Warburg Research
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gibt am Freitagmittag ab
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start des Freitagshandels ab
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Vormittag schwächer
finanzen.net UBS AG veröffentlicht Bewertung: Deutsche Börse-Aktie mit Neutral
dpa-afx Deutsche Börse-Aktie deutlich höher: Übernahme von Allfunds geplant
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag mit Kursplus
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Deutsche Börse ziehen an - Allfunds-Übernahmeplan kommt gut an
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Deutsche Börse AG and Allfunds Group plc reached an agreement on recommended acquisition by Deutsche Börse AG of Allfunds Group plc
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Share buybacks a regular annual component of its refined capital allocation principles and in 2026 share buybacks of €500 million
Cointelegraph Deutsche Börse joins Kraken in ambitious push to unify digital markets
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
