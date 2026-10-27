Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 53,94 Mrd. EURKGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
AI Analyse
Deutsche Bank Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein attestierte den Frankfurtern am Mittwochmorgen eine gute Entwicklung im dritten Quartal. Die Kehrtwende im Firmenkundengeschäft sei endlich gelungen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
29,67 €
|Abst. Kursziel*:
38,19%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
29,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,82%
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|07.10.26
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|Warburg Research
|06.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|07.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|06.10.26
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