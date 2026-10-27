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JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Bank Overweight

08:46 Uhr
Deutsche Bank Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Bank AG
29,54 EUR 0,69 EUR 2,37%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein attestierte den Frankfurtern am Mittwochmorgen eine gute Entwicklung im dritten Quartal. Die Kehrtwende im Firmenkundengeschäft sei endlich gelungen./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
29,67 €		 Abst. Kursziel*:
38,19%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
29,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,82%
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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