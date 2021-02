ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Börse von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 170 auf 145 Euro gesenkt. Trotz seiner langfristig positiven Erwartung die Geschäftsentwicklung des Marktbetreibers betreffend, dürften kurzfristige Risiken die Aktie belasten, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet mit einer sinkenden Konsensschätzung für das Ergebnis je Aktie im laufenden Jahr und verwies dafür auf das im aktuellen Marktumfeld unterdurchschnittliche Handelsvolumen von Futures auf Aktienindizes an der Terminbörse Eurex./ck/zb