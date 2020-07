ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32,03 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe mit seinen vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal in vielen Bereichen positiv überrascht, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er vor allem auf das Paket- und Expressgeschäft sowie Preissteigerungen im Luftfracht-Geschäft./ck/fba