NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Deutsche Post nach endgültigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe einmal mehr ordentlich abgeschnitten, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er traut den Bonnern zu, das bereits bei der Vorlage der Eckdaten angehobene, aber vom Unternehmen selbst als "konservativ" bezeichnete Jahresziel für das operative Ergebnis (Ebit) locker zu übertreffen./gl/bek