NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post angesichts der anstehenden Berichtssaison zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Gewinne in der Logistik-Branche normalisierten sich, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet damit, dass das Frachtvolumen und die Profitabilität im Vorjahresvergleich leicht abgenommen haben./tih/ag