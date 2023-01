Deutsche Post Outperform

13:51 - Bernstein Research Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der europäische Logistiksektor normalisiere sich inzwischen wieder, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie vor den Quartalszahlen der Unternehmen, von denen er nun vorsichtige Töne erwartet. Die Volumina dürften zumindest noch bis nach dem chinesischen Neujahrsfest schwach bleiben, aber sobald der Bestandsabbau in Importländern erledigt sei, sollten sie sich erholen./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2023 / 17:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2023 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com