LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Ausgerechnet in der Hochsaison blieben die Lieferkettenprobleme weltweit hoch, schrieb Analystin Alexia Dogani in einer am Donnerstag vorliegenden Logistik-Studie. Effizienzbesserungen dürften noch eine Weile brauchen, sofern sich an der Nachfrage nichts gravierend ändere. Die Post habe unzweifelhaft von dieser Situation profitiert, doch die Aktie sei im historischen Vergleich nun wieder eher niedrig bewertet. Auch der verbesserte Barmittelfluss müsse am Markt noch anerkannt werden./tav/tih