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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

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57,18 EUR +0,52 EUR +0,92 %
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Marktkap. 63,63 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
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WKN 555200

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AI Analyse

Bernstein Research

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

12:56 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
57,18 EUR 0,52 EUR 0,92%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Frachtmärkte trotzten den geopolitischen Unsicherheiten, wie die starke Kursentwicklung von A.P. Moller-Maersk und DHL zeige, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Frachtraten seien seit Ausbruch des Iran-Kriegs deutlich gestiegen, und auch die Volumina blieben gesund. Das Geschäftsfeld bleibe kurzfristig günstig für die Unternehmensgewinne./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 05:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 05:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
56,98 €		 Abst. Kursziel*:
-17,51%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
57,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,80%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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