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easyJet Aktie

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Symbol EJTTF

JP Morgan Chase & Co.

easyJet Neutral

08:01 Uhr
easyJet Neutral
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
7,76 EUR 0,09 EUR 1,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet auf das Niveau der Übernahmeofferte von Apollo von 715 Pence angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Wettbewerbsrechtliche Probleme sieht Analyst Harry Gowers nicht, wie er am Donnerstag schrieb. Apollo habe ja keine strategischen Interessen. Die Eigentums- und Kontrollregeln der EU für Fluggesellschaften würden befolgt./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 23:31 / BÜST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:15 / BÜST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Neutral

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
7,15 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
7,78 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,40 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

08:01 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
27.07.26 easyJet Neutral UBS AG
24.07.26 easyJet Hold Deutsche Bank AG
24.07.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
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dpa-afx Übernahmekampf easyJet-Aktie steigt: Apollo siegt in der Übernahmeschlacht easyJet-Aktie steigt: Apollo siegt in der Übernahmeschlacht
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EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc
Irish Times Easyjet agrees to £5.7bn Apollo takeover after Castlelake walks away
BBC EasyJet agrees to £5.7bn takeover by US firm
Financial Times EasyJet agrees to £5.7bn Apollo takeover as Castlelake backs away
RTE.ie Castlelake walks away from EasyJet takeover deal
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet PLC
Benzinga EasyJet Gives Apollo and Castlelake Until Friday to Submit Firm Takeover Offers in $7.6 Billion Takeover Battle
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