NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Enel mit "Outperform" und einem Kursziel von neun Euro in die Bewertung aufgenommen. Die regulatorischen Risiken im Spanien-Geschäft des italienischen Versorgers seien nach dem jüngsten Kursrutsch inzwischen im Aktienkurs mehr als eingepreist, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem deute ein Medienbericht darauf hin, dass sich die Regulierung günstiger gestalten könnte als noch Mitte September befürchtet./la/he