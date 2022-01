NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 9,25 Euro belassen. Die Fundamentaldaten des Stromversorgers seien stark und der Einstiegszeitpunkt in die Aktie derzeit attraktiv, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/mis