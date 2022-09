ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Eine vom Unternehmen in Aussicht gestellte höhere Steuerzahlung für exzessive Gewinne sei eine negative Überraschung, schrieb Analyst Henri Patricot in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Folgen für den Cashflow des Ölkonzerns dürften sich aber in Grenzen halten./bek/ajx