NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eni nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Analyst Oswald Clint sprach in einer ersten Reaktion am Mittwoch von sehr starken Ergebnissen des Öl- und Gaskonzerns. Sie seien über alle Geschäftsbereiche hinweg besser als erwartet ausgefallen./ck/ajx