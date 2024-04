Barclays Capital

Eni Overweight

11:36 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eni vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Analystin Lydia Rainforth aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Annahmen für den Ölkonzern, vor allem bedingt durch eine angepasste Steuersatzberechnung. Sie geht weiterhin davon aus, dass die operative Dynamik und die attraktiven Renditeaussichten in diesem Jahr eine relativ gute Entwicklung des Aktienkurses ermöglichen sollten./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 10:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2024 / 10:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com