ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Eni nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Die Italiener seien mit einem vergleichsweise guten Zahlenwerk zwar gewissermaßen in die Fußstapfen der britischen BP getreten, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das werde jedoch überschattet von einer zweiten Welle der Pandemie des Coronavirus und den damit verbundenen Restriktionen./bek/la