ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die Covid-19-Pandemie dürfte die Volumina im Netzwerkgeschäft belastet haben, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er veranschlagte hierfür eine Summe von rund 80 Millionen Euro für die deutschen Netze. Für das zweite Halbjahr stellte er eine Belastung von weiteren etwa 100 Millionen Euro in Aussicht wegen eines voraussichtlich geringeren Energiebedarfs./bek/mis