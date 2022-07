NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,80 Euro belassen. Die Aktie des Düsseldorfer-Versorgers sei an der Börse seit Beginn des Ukraine-Krieges für das Engagement im Endkundengeschäft massiv abgestraft worden, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin hält den Ausverkauf jedoch für übertrieben./tav/tiv