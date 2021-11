QIX aktuell

Wieder aufkeimende Inflations- und Zinssorgen drücken den QIX Deutschland auch am Dienstag ins Minus. Am Nachmittag gibt der Index folglich um 1,5% auf 17.345 Punkte ab. Hannover Rück überlässt ab 2022 die Spezialversicherungssparte der Mutterholding Talanx und will freiwerdendes Risikokapital ins Kerngeschäft stecken.