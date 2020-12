NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Fedex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 308 US-Dollar belassen. Im internationalen Expressgeschäft stiegen die Mengen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu Logistikunternehmen. Auch das Geschäft von Fedex und UPS habe - wie das der Deutschen Post - an Dynamik gewonnen. Doch während die Post bei den internationalen Preisfestlegungen einen Zahn zugelegt habe, seien die Trends der US-Konkurrenz unverändert geblieben./ck/ajx