ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Fedex von 322 auf 365 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Allison Landry begründete die Kurszielerhöhung für den US-Logistikkonzern in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem beschleunigten Trend zum E-Commerce und der Aussicht darauf, dass die Hochsaison im Paketgeschäft länger anhält und die Frachtkapazitäten in der internationalen Luftfracht knapp bleiben./tih/bek