Analysen Hier für 0 € handeln ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Fedex von 294 auf 314 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Frachtdienstleister habe in den vergangenen Jahren Schwierigkeiten gehabt, den Umsatzanstieg in wachsende Gewinne umzumünzen, schrieb Analyst Ariel Rosa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der neue Vorstandsvorsitzende habe sich unterdessen dazu bekannt, die Margen zu verbessern. Trotz der aktuellen Unsicherheiten sei die Aktie angesichts der globalen Bedeutung des Unternehmens zu niedrig bewertet./mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / 08:45 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.