LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Fraport von 55 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals seien mit dem ersten Verlust seit der Privatisierung schwach gewesen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das zweite Quartal werde noch schlimmer. Die Finanzlage der Frankfurter hält der Experte aber für stark und zudem stehe ihnen der Kapitalmarkt offen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 18:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.