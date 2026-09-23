Fraport Aktie
Marktkap. 5,89 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
AI Analyse
Fraport Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Market-Perform" belassen. Fluggesellschaften und ihre Anleger hätten augenblicklich ein Problem, das alle anderen in den Schatten stelle: die Kerosinpreise, schrieb Alex Irving am Mittwoch. Die Airlines müssten mit einer Verdopplung ihres größten Kostenfaktors zurechtkommen und die Absicherungsgeschäfte liefen bald aus. Kapazitätseinschränkunngen im Winter reichten wohl nicht aus, um Verluste zu verhindern. Finanzschwächere Airlines könnte es in Bedrängnis bringen, schrieb er unter Verweis auf Air Baltic unter Chapter 11 des US-Insolvenzrechts. Für die Überlebenden winke derweil eine bessere Marktstruktur. Den Flughafenbetreibern bleibe derweil nur die Möglichkeit, den Sturm einfach durchzustehen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Market-Perform
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
60,60 €
|Abst. Kursziel*:
23,76%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
61,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,16%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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