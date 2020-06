NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Fraport nach der jährlichen Utilities-and-Infrastructure-Roadshow auf "Underperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die durchschnittliche Markterwartung liege bei einem rund 60-prozentigen Rückgang des Verkehrsaufkommens im laufenden Jahr und einer Erholung um mehr als 50 Prozent im Jahr 2021, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Montag vorliegenden Studie zum Frankfurter Flughafenbetreiber. 2023 könnte Fraport entweder zurück auf den Niveaus von 2019 sein oder - abhängig von der Sichtweise - 10 bis 15 Prozent darunter./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2020 / 17:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.