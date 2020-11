NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Flughafenbetreiber weiter gesenkt, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kostspielige Investitionen seien angesichts der Rahmenbedingungen ein Belastungsfaktor./mf/gl